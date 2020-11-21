الهاشمي: وفاة أسرة مكونة من تسعة أفراد في بيتهم والسبب لا زال مجهولا

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أمين الهاشمي وفاة عائلة مكونة من تسعة أفراد بينهم طفل لم يكمل السنة في منزلهم بمنطقة عين زارة، وأنهم ينتظرون تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة .

وأضاف الهاشمي في تصريحات إعلامية الجمعة، أن جهاز الإسعاف والطوارئ تلقى اتصال بعد انقطاع الاتصال مع العائلة من قبل أقاربهم مند الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن جميع أفراد الأسرة فارقوا الحياة في فراشهم، وعند وصول جهاز الإسعاف والطوارئ كانت الجثث قد تحللت.

يذكر أنه عام 2016 توفيت عائلة ليبية مكونه أربعة أشخاص بمدينة درنة اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن استعمال مُحرك الكهرباء في منزلهم.

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