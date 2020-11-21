احذر.. “الكاجو” فيه سمُ قاتل

تحدث موقع “هيلث لاين”، المتخصص في الصحة العامة، عن مخاطر لا يدركها الكثيرون قد تترتب على تناول مكسرات “الكاجو”.

وعلى الرغم من أنه يعتبر مصدرًا مثاليًا للدهون الأحادية الصحية غير المشبعة، إضافة إلى كونه غنيًا بالطاقة والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، إلا أن هذا النبات يحتوي سمًا شديد الخطورة.

وتسمى هذه المادة الخطيرة التي يحتوي عليها نبات الكاجو “اليوروشيول”، وهي تؤدي إلى حدوث التهاب الجلد التماسي التحسسي، وهو طفح جلدي عند البشر.

ويظهر هذا الطفح الجلدي في صورة نتوءات أو بقع على الجلد تتسم بأنها مثيرة للحكة والالتهاب.

وأشار الموقع إلى أن هذه المادة السامة لا تكون موجودة بعد تقشير الكاجو بشكل دقيق وبعناية، ممّا يفسر سبب بيع هذا النوع من المكسرات مقشرًا في الأسواق.

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