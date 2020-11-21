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علماء: توصلنا الى اكتشاف يحمي من الوباء بصورة كاملة ونهائية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تمكن مجموعة من العلماء  من اكتشاف “جين” بشري يحمي من الوباء بصورة كاملة ونهائية.

وذكر تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن فريق علماء كريسبر في مركز نيويورك للجينات وجامعة نيويورك وكلية إيكان للطب في ماونت سيناي تمكن من تحديد الجينات، التي يمكن أن تحمي الخلايا البشرية من الوباء، مبيناً انهم توصلوا إلى هذا النتيجة بعدما اكتشاف ودراسة أكثر من 20 ألف جين بشري.

وأضاف التقرير، ان الفضل في هذا الاكتشاف يعود للآليات التي طورها عالم الفيروسات الرائد في “ماونت سيناي” بنجامين تينويفر، والتي تضمنت سلسلة من نماذج خلايا الرئة البشرية لفحص الوباء وفهم الاستجابات المناعية للمرض بشكل أفضل.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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