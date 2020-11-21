هل يمكن أن نرى نظام ويندوز على أجهزة ماك الجديدة بمعالج M1 ؟

بدايةً نحن هنا لا نتحدث عن شيء خيالي أو فكرة عابرة يمكن تنفيذها بعد سنوات، الآن هناك احتمالية كبيرة أن يشق نظام تشغيل ويندوز طريقه رسمياً إلى أجهزة ماك الجديدة!

رئيس قسم هندسة البرمجيات في ابل السيد كريج فريدريجي صرح في مقابلة مع موقع Arc Technica أن مايكروسوفت يمكنها أن تطلق نسخة ويندوز يمكنها العمل على حواسيب ماك الجديدة الحاملة لمعالج M1 المعتمد على معمارية ARM.

معنى هذا التصريح أن أجهزة ماك الجديدة بمعالج M1 يمكنها تشغيل إصدار ARM من نظام ويندوز، فهي تمتلك إمكانية عمل ذلك. الآن الأمر كله يعود إلى شركة مايكروسوفت إذا قررت إطلاق هذه النسخة لأجهزة ماك، وابل لا يبدو أنها تعرض على الأمر.

نحن هنا نتحدث عن نسخة كاملة من نظام ويندوز يمكنها أن تعمل بشكل رسمي على الماك وليس عبر برامج المحاكاة أو الإقلاع المزدوج كما يعتاد مستخدمو أجهزة ماك.

حالياً يمكن تشغيل الكثير من برامج وألعاب ويندوز على أجهزة ماك الجديدة عبر برنامج يدعى CrossOver كما أشار السيد كريج.

أجهزة ماك الجديدة مع معالج ابل M1 يمكنها أيضاً تشغيل ألعاب وتطبيقات الايفون والايباد لأن تلك الأجهزة تعمل بمعالجات تعتمد على معمارية ARM، ومرة أخرى ابل لا تمانع في ذلك بل تشجع عليه المطورين وترمي الكرة الآن في ملعبهم لإنشاء نسخ من منتجاتهم متوافقة مع أجهزة ماك.