تعرف على تطبيق Google Pay الجديد والذي سيتيح لك استصدار بطاقة بنكية من جوجل!

أعادت جوجل تصميم تطبيق Google Pay من الصفر، وذلك على المنصتين أندرويد وiOS، وبهذا تعيد الشركة دخول هذا المجال بقوة بعدما فشلت سابقًا بمشروع Google Wallet، ومن ناحية أخرى فتطبيق Google Pay الحالي ليس الأكثر نجاحًا أو استخدامًا!

تطبيق Google Pay الجديد والذي مع إمكانية إصدار بطاقة بنكية

تطبيق Google Pay الجديد كما أسلفنا الذكر سيحصل على تصميم جديد كليًا، وهذا التصميم سيتضمّن تقسيم التطبيق إلى ثلاث تبويبات رئيسية وهي People أو الأشخاص، Business أو التحويلات المتعلقة بالأعمال إلى جانب Groups، مع وجود أقسام رئيسية بالأسفل وهي الإحصاءات، الدفع مباشرةً والتحويل وأيضًا إدارة الأموال الخاصة بك.

ذكرت جوجل أن التطبيق الجديد يركّز بقوة على إمكانية إرسال واستقبال الأموال مع الأصدقاء والمعارف وكذلك الدفع في المحال بسهولة شديدة، إلى جانب إمكناية الدفع باستخدامه في أكثر من 100 ألف مطعم و30 ألف محطة وقود في أكثر من 400 مدينة حول العالم، وهي المدن التي لم يتم توضيحها بعد!

التطبيق الجديد سيساعد أيضًا على تنظيم الحياة المالية بأكثر من طريقة، والأهم هو أنه سيتيح لك في أسواق محددة أن تصدر بطاقة مصرفية خاصة من جوجل، وهي التي ستكون مرتبطة بحسابك على جوجل باي، ومن ناحية أخرى فسيكون بإمكانك سحب أموالك من ماكينات ATM على هيئة نقود عادية في حالة لم تتمكن من الدفع باستخدام التطبيق.

خدمات جوجل المالية الجديدة ستحمل الاسم Plex، وحتى الآن لا نعلم ما هي الدول التي ستتواجد فيها بهذا الشكل، لكن على الأغلب ستكون البداية مع دول الخليج كالمملكة والإمارات هذا لأن إنشاء مثل هذه خدمات يتطلب من جوجل التعاون مع عدد كبير من البنوك والمؤسسات المصرفية في البلد.