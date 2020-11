صورة للفنان المصري محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي في دبي

نشر الحساب التابع لوزارة الخارجيةالإسرائيلية الموجه للإعلام العربي “إسرائيل بالعربية”، اليوم السبت، صورة تجمع الفنان المصري الشهير محمد رمضان مع فنان إسرائيلي في مدينة دبي.

ويظهر رمضان وهو يضع ذراعه حول المغني الإسرائيلي، عومير آدام، كما يظهر في الصورة التي نشرتها صفحة “إسرائيل بالعربية” عبر تويتر، الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

وجاء في التغريدة: “الفن دوما يجمعنا، عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي”. من جانبه، علق رمضان على الصورة بحسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم”: “لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان، ولو مالوش عنوان”. وأضاف رمضان في نفس التعليق: “أنا لا أعلم أو أسال على أي إنسان يتصور معايا أو أتصور معاه، ومش بسأله على دينه أو جنسيته، وربنا خلقنا واحد”. وقالت الصحيفة المصرية إن الفنان محمد رمضان حذف تعليقه. يُشار إلى أن إسرائيل قد وقعت في 15 سبتمبر في واشنطن، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات كاملة مع الإمارات والبحرين. وشهدت العلاقات بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى انفتاحا على جميع الأصعدة خلال الأشهر الأخيرة، بحسب ما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.

