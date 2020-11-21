واتساب.. 5 ميزات قد تنفعكم كثيراً

يعدّ تطبيق واتسآب مهماً جداً بالنسبة للكثيرين، إذ من خلاله يقومون بالكثير من الأشياء مثل مراسلة الآخرين وقراءة الأخبار، وأخيراً التسوق.

ولهذا، فإن كل هذه العوامل تجعل من “واتسآب” منصة مهمة من الصعب الاستغناء عنها.وهناك الكثير من الميزات البارزة التي يقدّمها التطبيق، إلا أنه ثمة ميزات أخرى لم يتم الاستفادة منها.

وفي هذا الاطار، إليكم 5 ميزات في واتسآب يجب تجربتها، وهي على النحو التالي:

1- كيفية التحقق من قراءة الرسالة

من دون ظهور الخطين الأزرقينإذا قام شخص ما بإيقاف تشغيل إيصالات القراءة على واتسآب، فلن يظهر الخطان الأزرقان.

لذلك يصبح من الصعب معرفة ما إذا كان الشخص قد قرأ رسائل واتسآب أم لا.

ورغم ذلك، فإن هناك حل لهذه المشكلة، إذ يمكنك إرسال رسالة صوتية للشخص على واتسآب، وستعرف بأنه استمع للرسالة لأن الخطين الأزرقين يظهران عند الاستماع للرسالة الصوتية حتى ولو كانت ميزة ظهورهما معطلة.

2- كيفية إيجاد أهم رسالة

في حال أرسل شخص ما رسالة مهمة على واتس آب، فقد ترغب في الوصول إلى تلك الرسالة في وقت لاحق.

ولذلك، فإنه ما عليك سوى تمييز هذه الرسالة بنجمة، ويمكنك تحديد الرسائل المهمة أو ملفات الوسائط في الدردشة بمجرد الضغط مع الاستمرار على الرسالة ثم الضغط على أيقونة النجمة.

وبعدها، يمكنك العثور على الرسائل المميزة بنجمة من خلال زيارة الأيقونة ثلاثية النقاط الموجودة في الزاوية اليمنى العليا.

3- كيفية التحقق من جميع ملفات الصوت و الفيديو أو الصور المرسلة

يمكنك التحقق بشكل منفصل من جميع الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت على “واتسآب”، وذلك من خلال فتح التطبيق والنقر على شريط البحث، ومن خلاله سترى الخيارات المذكورة.

وبمجرد تحديد أي منها، سيعرض لك التطبيق الملفات وفقاً لذلك.وبمجرد الحصول على مجموعة من الصور أو ملفات أخرى، يمكنك بعد ذلك إرسالها إلى أي جهة اتصال.

يمكنك أيضاً التحقق من الدردشة التي استخدمتها أو شاهدتها في الملف المحدد.

4- كيفية حذف الملفات التي يزيد حجمها عن 5 ميغابايت

في حال نفذت المساحة لديك، فإن أفضل طريقة هي التحقق من الملفات التي يتجاوز حجمها الـ5 ميغابايت ثم حذفها على الفور.

ما عليك سوى القيام بالتالي:

الانتقال إلى الإعدادات – التخزين والبيانات – إدارة التخزين. وهنا، سترى خيار “أكبر من 5 ميغابايت”.

اضغط عليه وستظهر جميع الملفات الكبيرة.وفعلياً، فإن هذا الأمر لن يوفر الكثير من الوقت فحسب، بل سيساعدك أيضاً على إخلاء بعض المساحة بشكل أسرع.

5- كيفية قراءة رسائل “واتسآب” ويب دون فتح الدردشة

قد لا تريد أن يعرف أن يعرف الشخص المرسل أنك قرأت رسالته.

لذلك، إذا كنت تستخدم واتسآب ويب، فهناك طريقة لقراءة جميع الرسائل من دون فتح الدردشة.

لذلك، إذا تلقيت رسالة على “واتسآب” ويب ضع مؤشر الماوس على الدردشة، ولا تفتحها.

سيؤدي وضع المؤشر على الدردشة إلى إظهار الرسائل المستلمة حديثاً.أبرزها ”فيسبوك“..

تعرفوا إلى التطبيقات الأكثر تنزيلاً خلال 9 سنواتحصدت شركة “فيسبوك” المراتب الـ4 الأولى في قائمة أكثر التطبيقات التي تم تحميلها على الهواتف خلال 9 سنوات، وذلك من خلال منصتها الرئيسية، إلى جانب منصات “انستغرام” و “وتسآب” و “ماسنجر” العائدة جميعها لها.

المصدر: مواقع ألكترونية

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