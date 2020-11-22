فيديو| اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحتفل بعيد ميلاد فيروز

احتفلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة السيدة فيروز، الخامس والثمانين، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت اللجنة، مقطعًا لأغنية غير متداولة لفيروز، وكتبت: “منذ أكثر من 20 عامًا تمنت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز في حوار حصري معنا أن يحمل المستقبل العدل واحترام الإنسان، لأنها رأت أن الحروب تقتل اليوم من المدنيين أكثر مما تقتل من الجنود”.

وطرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سؤالا، على صفحتها الرسمية على تويتر، “في عيد ميلادها، هل تحقق ما تمنته؟”.

وأشارت اللجنة، إلى الأغنية التي نشرتها لفيروز: “استمعوا لها تغني للإنسانية على مسرح الصليب الأحمر”.

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