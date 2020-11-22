إليك قائمة أكثر هواتف أندرويد الداعمة لشبكات 5G مبيعًا – نوت 20 ألترا يتصدّر

هواتف الجيل الخامس هي الهواتف الأهم حاليًا، صحيح أن شبكات الجيل الخامس نفسها لم تنتشر كثيرًا في الأسواق وقليلة هي المناطق التي تدعمها بشكل فعال، إلا أن هذا لم يمنع مبيعات هواتف الجيل الخامس من الازدياد، واليوم نشارككم القائمة الكاملة لـ أكثر هواتف 5G مبيعًا طبقًا لشبكة CounterPoint Research الإحصائية، وهي مصدر في غاية القوة.

قائمة أكثر هواتف أندرويد الداعمة لشبكات 5G مبيعًا

منذ ظهور شبكات الجيل الخامس في هذا العالم وهناك شركتين تتنافسين عليه بمنتهى القوة، وهم سامسونج وهواوي، سامسونج هي شركة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا بالفعل، بينما هواوي متخصصة أصلًا في الشبكات والإتصالات، وهو ما أشعل المنافسة، وهذه القائمة تكشف لنا عن استمرار هذه المنافسة دون أي نية للتوقف بين الشركتين!

أشار تقرير كاونتربوينت أن التفوق هنا لهاتف جالكسي نوت 20 ألترا، وهو الذي يأتي في المرتبة الأولى، ويليه هاتف P40 برو من الغريم هواوي، ومن ثم تتوالى القائمة مع سيطرة الشركتين عليها، وظهور بسيط لكلًا من أوبو وفيفو:

سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا

هواوي P40 Pro

هواوي نوفا 7

سامسونج جالكسي S20 بلس

هواوي P40

فيفو Y70s

أوبو Reno 4

جالكسي نوت 20

هونر 30s

أوبو A72

الصين كدولة قد سيطرت على أكثر هواتف 5G مبيعًا، معظم هواتف الجيل الخامس ووصلت النسبة التي سيطرت عليها إلى 60% وذلك بالاعتماد على سبع شركات صينية وهم هواوي، أونور، أوبو، شاومي، فيفو، ون بلس وغيرهم، هذا مع أخذ شركة BBK القابضة نفسها في الاعتبار، وهي التي تمتلك أوبو، ريلمي، ون بلس وفيفو!

لم تظهر هواتف آيفون 12 في هذا التقرير لسببين، السبب الأول هو أن هذا التقرير يتناول الفترة الزمنية الطويلة الماضية، ومن غير المنطقي أن يتم إدراج هاتف حديث العهد فيها، السبب الثاني هو أن التقرير يستقطب هواتف أندرويد بشكل خاص.