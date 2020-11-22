شكاوى غريبة جديدة بخصوص الشاشة في ايفون 12 !

قبل عدة أيام رصدنا شكاوى من المستخدمين الذين حازوا هواتف ايفون تتعلق بحساسية شاشة القفل للمس وخصوصاً عند تركيب زجاج الحماية أو الغطاء الخلفي، ليتضح لاحقاً أنها مشكلة في النظام حلتها ابل بعد إطلاق تحديث iOS 14.2.1 لهواتف ايفون 12 خصيصاً دون غيرها.

الآن هناك حديث يدور حول شكاوى أخرى في شاشة هواتف ايفون 12 حيث تومض الشاشة بشكل غريب أو كما لو كان يظهر عليها صبغة خضراء أو حمراء.

هذه المشكلة نفسها تقريباً ظهرت العام الماضي مع هواتف ايفون 11 قبل أن تتمكن ابل من حل المشكلة التي كانت بسبب خطأ في نظام التشغيل عبر تحديث iOS 13.6.1.

المشكلة تأخذ أشكالاً متعددة، مثلاً عند بعض المستخدمين تظهر الإضاءة الغريبة للشاشة عند رفع مستوى السطوع، البعض الآخر تظهر لديه المشكلة لبعض الوقت وتختفي لاحقاً من تلقاء نفسها.

هناك وثيقة تسربت مؤخراً من ابل تقر فيها بأنها على علم حالياً بتلك المشكلة وأنها تستقصي الأمر، كما نصحت مهندسي الصيانة بعدم الشروع في إصلاح الهواتف بتلك المشكلة في الوقت الحالي لحين انتهاء التحقيق.

يمكن ملاحظة العديد من الشكاوى ذات الصلة بما نتحدث عنه على منتدى ابل الرسمي للدعم الفني وكذلك على منصات أخرى مثل Reddit.

إذا كنت قد اشتريت هاتف ايفون 12 بأي من إصداراته المختلفة فلا يجب عليك القلق حتى وإن كانت لديك المشكلة، لأن ابل إما ستحل المشكلة تقنياً عبر تحديث للنظام أو تستبدل كامل الجهاز إن كان به عيباً في الصناعة.

بغض النظر عن هذه المشكلة، فقد تم اختيار شاشة هاتف ايفون 12 برو ماكس كأحد أفضل شاشات الهواتف الذكية لعام 2020 الجاري.