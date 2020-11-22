من الذي فاز بالصابونة الأغلى في العالم؟

حصلت فنانة خليجية على أغلى صابونة في العالم، خلال زيارة قامت بها إلى شمال لبنان.

وجاء حصول الفنانة البحرينية، شيلاء سبت، على هذه الهدية باهظة الثمن أثناء زيارتها لقرية “بدر حسون” البيئية، الواقعة في ضهر العين شمال لبنان.

وتتميز الصابونة بأنها مزينة بالذهب الخالص، مع حفر اسم صاحبتها عليها بالمعدن نفسه، وأوضح مقدم الهدية أنها الأغلى ثمنًا في العالم، ونُشر مقطع مصور ظهرت خلاله، شيلاء سبت وهي تتسلم الصابونة، مما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مدير التسويق والعلاقات العامة في قرية “بدر حسون” البيئية، أمير حسون، في شهر يونيو، عن حصد القرية لجائزة “جينيس” عن أغلى صابونة في العالم، حيث يصل سعرها إلى 2800 دولار أمريكي.

وتحتوي الصابونة على 17 جرامًا من الذهب الصافي عيار 24، وجرامات من مسحوق الألماس، إلى جانب العناصر الطبيعية مثل زيت الزيتون النقي وعسل النحل العضوي والعود المعتّق والبلح.

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