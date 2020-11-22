شركة Beats تكشف عن أحدث سماعاتها اللاسلكية

اعلنت شركة Beats عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة والمخصصة لعشاق الموسيقى والتي يتحول لونها للأخضر القاتم بالظلام مما يجعلها جميلة في النزهات الليلية ، وتعمل لمدة 15 ساعة متواصلة عند استخدامها في تلقي المكالمات و ساعة و نصف عند الاستماع الى الموسيقى.

و تعاون مصممو Ambush الشهيرة للأزياء مع الخبراء في Beats على تطوير السماعة و وضعت علامة Ambush عليها لتجعلها احدث نموذج من سماعات Powerbeats.

وزودت السماعة الجديدة على حماية عالية من الرطوبة و العرق وعلى معالجات Apple H1 وستكون قادرة على الاتصال مع اي نوع من الأجهزة بالإضافة الى توفر ميزة عزل الضوضاء الخارجية لتأمين صوت أفضل أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

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