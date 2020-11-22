شاومي تحضّر تصميم جديد كليًا لهاتف Poco M3 بشكل جذّاب للكاميرا

هاتف Poco M3 هو ثالث إصدارات Poco M بعد كلًا من Poco M1 وPoco M2 Pro، وهذه الهواتف كلها أتت بعدما انفصلت بوكوفون عن شاومي مكوّنة علامة تجارية جديدة كليًا وذلك منذ أكثر من عام كامل! واليوم تسرّبت مواصفات هاتف M3 الجديد جنبًا إلى جنب مع الشكل والتصميم الخاصين به، وهم حقًا رائعين!

مواصفات وتصميم هاتف Poco M3 طبقًا للتسريبات

كشفت التسريبات عن قدوم الهاتف مع شاشة بقياس 6.53 بوصة بدقة FHD+، وهي شاشة تضم كاميرا أمامية على شكل نوتش “قطرة ماء” وليس على شكل ثقب في الشاشة! الهاتف أيضًا يعتمد معالج سنابدراجون 662 المتوسّط ويوفّر كاميرا خلفية ثلاثية، وهذه الأرقام ليست سيئة أبدًا مقارنةً مع أن الهاتف يأتي ضمن سلسلة M وهو هاتف متوسط في المقام الأول.

الصورة المسربة بالأعلى وأيضًا الصورة بالأسفل يكشفان عن التصميم الجديد للهاتف، وحقًا الهاتف من الجهة الخلفية يأتي مع تصميم مميز ومبتكر وليس تقليدًا لتصميم هاتف من أبل أو سامسونج، ولا شك أن هذا الهاتف سيكون خاطفًا للأنظار نظرً لتميز شكله.

سيأتي الهاتف باللون الأزرق، الأصفر والأسود كما نرى، والشاشة كبيرة نسبيًا كما نرى، الكاميرا الخلفية وطبقًا للتسريبات ستضم ثلاث مستشعرات كما أسلفنا الذكر، المستشعر الرئيسي هنا سيكون بدقة 48 ميجابيكسل، في مقابل مستشعريّ تيليفوتو وWide Angle ضمن نفس الكاميرا الثلاثية.

ما رأيك في هذا الهاتف؟ علمًا أنه ما من معلومات حتى الآن حول السعر، لكن أظن أن سعر هذا الهاتف لن يتعدى الـ200 دولار أمريكي بفارق كبير على أي حال.