كفيف يتمكن من الركض مسافة 5 كلم بمساعدة الذكاء الإصطناعي

استطاع رجل كفيف الركض مسافة 5 كلم بدون مساعدة الكلاب أو البشر في سنترال بارك بنيويورك وحصل ذلك بالإعتماد فقط على الذكاء الإصطناعي عبر سماعات موضوعة في هاتف ذكي.

وصرح توماس بانيك (50 عاما) والذي يدير مدرسة للكلاب المستخدمة لمساعدة المكفوفين عن فقدان بصره في العشرينيات من عمرة بسبب حالة وراثية ،ويؤمن بأن الإنسان ولد ليركض أما لرجل مكفوف فالوضع أكثر أماناً حين يبقى مكانه لكنني لا أظل في مكاني.

وكان بانيك قد قرر منذ عام تقريباً ايجاد وسيلة للركض بمفرده دون الإستعانة بالكلاب البطيئة عند مشاركته بسباقات الماراثون وعندها تمكن من التعاون مع شركة جوجل لإعداد برنامج بحث يرصد موقع الشخص ويزوده بإرشادات سمعية عبر الأذن.

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