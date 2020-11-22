أودي تطلق أحدث سياراتها الملفتة للنظر

كشفت شركة أودي عن نموذج “S” الجديد من نماذج Q2 الملفتة لأنظار الشباب و ومحبي المركبات المتميزة ببساطة التصميم فيها وطابع القوة والرياضة بنفس الوقت.

وزينت السيارة من الأمام بشبك عريض ومصابيح مميزة لمنحها الطابع الهجومي بعض الشيء ومن الداخل فزودت بمقاعد جلدية رياضية ومقود رياضي فضلاً عن أنظمة المولتيميديا المتطورة والتي تعمل شاشتها باللمس بقياس 8 بوصات.

وحصلت السيارة على محركات TFSI توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 300 حصان مع علب سرعة بـ7 سرعات وتستطيع التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.8 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة أقصاها 250 كلم/سا.

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