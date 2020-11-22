بواسطة بروتوكول جديد.. “جوجل” توجّه ضربة لـ” “SMS

كشفت شركة جوجل عن ميزة التشفير من طرف إلى طرف لخدمة Rich Communication Services – RCS، التي تحاول الشركة الدفع بها لتكون بديلاً عن نظام SMS المتعارف عليها.

وتعتبرُ RCS بروتوكولاً للاتصال بين شركات الهاتف الجوال، وتجري المساعي حاليًا لجعله بديلاً لنظام SMS، لاسيما في ظلّ تمتعه بإمكانية تبادل الوسائط المتعددة مثل الصور والفيديوهات، إضافة إلى الرسائل النصية.

وتتضمن RCS العديد من خصائص تطبيق واتسآب، والتي تتضمن مؤشر الكتابة، معلومات عن آخر ظهور، مشاركة المواقع، وغيرها.

ويمكن لمستخدمي RCS معرفة توقيت قراءة الرسالة إضافة إلى مشاركة الرموز التعبيرية، فضلاً عن قدرات أوسع نطاقًا للدردشات الجماعية.

وأشارت جوجل إلى أنّ خدمة التشفير من طرف إلى طرف يمكن أن تتاح في الوقت الحالي لمستخدمي النسخة التجريبية من تطبيق Android Messages.

وقالت جوجل إنها ستعتمد على بروتوكول التشفير المستعمل ضمن تطبيق “سيجنال”، الذي يُوصف بأنه الأكثر أمانًا بين تطبيقات التراسل الفوري.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا التشفير يضمن عدم قدرة أي شخص أو جهة على قراءة محتوى الرسائل أثناء انتقالها من هاتف إلى هاتف.

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