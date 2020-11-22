قطيع ضباع ينهش النصف السفلي من رجل مسّن في زيمبابوي

توفي شخصّ مسنّ بأسلوب مأساوي، بعدما هاجم قطيع من الضباع الكوخ الذي يقطن فيه بمنطقة “تشيرومانزو” الريفية بوسط زيمبابوي بينما كان نائمًا.

وعثرت السلطات على المسنّ، تنداي ماسيكا، البالغ من العمر 87 عامًا على مسافة ألف قدم من كوخه المبني من الطين والخشب.

واكتشف القرويون جثة “ماسيكا”، وكان النصف السفلي منها مفقودًا، فيما أفاد المتحدث باسم هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، تيناشي فاراو، أن حراس المتنزهات يبحثون في الوقت الراهن عن الضباع التي قتلت المسنّ.

وأكد “فاراو” أن الضباع قامت بجرّ الضحية خارج كوخه لحوالي 300 متر، حيث كان الجزء السفلي من جسمه مفقودًا، وكانت علامات سحب وجرّ الضباع له واضحة.

ويعتقد أن قطيع الضباع نفسه، والمكوّن من ستة ضباع، كان وراء سلسلة الاعتداءات الأخيرة على الماشية والماعز في المنطقة.

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