عامل بيتزا “كاذب” يتسبب في عزل مليون شخص بأستراليا

أدت كذبة أطلقها عامل بيتزا مصاب بفيروس “كورونا” إلى إغلاق ولاية جنوبي أستراليا، على مدى 6 أيام ووقف الرحلات الجوية إلى خامس أكبر المدن الأسترالية.

وقررت سلطات ولاية جنوبي أستراليا فرض الإغلاق الكامل على خلفية إقدام “عامل بيتزا” مصاب بفيروس “كورونا” على الكذب بخصوص علاقته مع مطعم للبيتزا.

وذكر المسؤولون أنه كان يمكن تفادي قرار الإغلاق في حالة اعتراف عامل البيتزا بأنه كان يعمل لحساب ذلك المطعم، غير أنه كذب وادعى ذهابه إلى المطعم فقط لشراء البيتزا.

وطلب رئيس وزراء الولاية من الحكومة الاتحادية إلغاء وإيقاف الرحلات الجوية الدولية المقررة إلى مدينة أديلايد، خامس أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان، حيث يزيد العدد عن مليون شخص.

ويستمر الإغلاق التام على مستوى الولاية منذ الأربعاء الماضي، على خلفية تسجيل 36 حالة إصابة بالفيروس، فيما لم تعلن الشرطة هوية عامل البيتزا ، مكتفية بالإشارة إلى أنه كان يعمل في مطعم “وودفيل بيتزا بار” بعاصمة الولاية أديلايد.

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