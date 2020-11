علامات في «الفم» تُشير إلى الإصابة بالسرطان

المؤسسة البريطانية لصحة الفم، قدمت مجموعة من النصائح حول كيفية اكتشاف السرطان المبكر في هذا الجزء من الجسم.

ونصح المختصون في هذه المؤسسة، الانتباه إلى المشاكل التالية التي قد تدل على الإصابة بالسرطان:

– كتل وانتفاخات وأورام في الرأس والرقبة

– بقع حمراء وبيضاء على اللسان، ونتوءات وتقرحات إذا استمرت لأكثر من 3 أسابيع

– نتوءات وانتفاخات وتورمات، وبقع حمراء وبيضاء على الخدين من الداخل

-تورم وانتفاخ على اللثة

– بقع حمراء وبيضاء على الشفتين.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” نصح رئيس المؤسسة نايجل كارتر: “إذا لاحظتم أي شيء غير عادي في محيط الفم يجب حتما مراجعة طبيب الأسنان أو الطبيب المعالج”.

وقال إنه من المهم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، لأن ذلك يزيد من فرص الشفاء التام.

