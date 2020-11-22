تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات عديدة متاحة مجانًا مؤقتًا مع تشكيلة من أفضل تطبيقات وألعاب اندرويد الجديدة

اليوم وكالعادة نشارككم مجموعة من أفضل تطبيقات اندرويد الجديدة وأيضًا أفضل ألعاب اندرويد الجديدة جنبًا إلى جنب مع تطبيقات متاحة مجانًا مؤقتًا وكذلك ألعاب، وكما نهدف بشكل مستمر من مقالنا الأسبوعي فنحن نريد أن نعرّفكم بالتطبيقات الجديدة من ناحية وكذلك المفيدة غير المنتشرة على هواتفنا، شاركونا دائمًا أرائكم واقتراحاتكم القيّمة، أيضًا لا تنسوا تحميل التطبيقات المتاحة مؤقتة على الفور في حالة إعجابكم بها! والآن لنبدأ.

تطبيق Keep Screen Awake لمنع إغلاق الشاشة



هذا التطبيق يوفّر ميزة وخاصية واحدة، وهي منع إغلاق شاشة الهاتف طالما أنه مفتوح! وهذا التطبيق يكفيك عناء الدخول للإعدادات ومن ثم تقليل وقت بقاء الشاشة Screen timeout كلما كنت تعمل على شيء مهم، لا، كل ما عليك فعله هو تشغيل أو إيقاف التطبيق ومن ثم ستبقى الشاشة مفتوحة! يوفر لك التطبيق إمكانية تفعيل خاصيته أو إيقافها من شريط الإشعارات، أو من الويدجيت.

السعر : متاح مجّانًا لفترة محدودة

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تطبيق Simple Photo Widget



هذا التطبيق لا يقلّ بساطة عن سابقه، وهو أيضًا مباشر ويقوم بمهمته على أكمل وجه! التطبيق ببساطة يتيح لك إضافة أي صورة على شكل Widget على الشاشة الرئيسية، وهو تطبيق تخصيصي ممتاز في حالة أنك تهتم بشدة بالصفحة الرئيسية لهاتفك، التطبيق أيضًا يوفر مزايا وخواص أخرى، على كل حال، اغتنمه الآن حيث أنه متاح مجانًا.

السعر : متاح مجانًا لفترة محدودة

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تطبيق Snipback – مسجّل الصوت الأكثر ذكاءًا



تطبيق Snipback هو من التطبيقات البارزة جدًا في مجاله، هذا حيث أنه تطبيق متخصص في تسجيل الصوت، لكنه يسمح لك بالاحتفاظ فقط بالأجزاء المهمة! التطبيق سيظل يسجل بشكل طبيعي، لكن بمجرد ما تمر عليك معلومة مهمة سيكون بإمكانك أن تفتح التطبيق وتسجّل الثواني السابقة فقط دون إهدار المساحة، هذا إلى جانب خواص أخرى أهمها التصميم المميز وإمكانية تسجيل الصوت خلسة دون أن يلاحظ أحد، مع الحفاظ على جودة الصوت بالطبع.

السعر : متاح مجانًا لفترة محدودة

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تطبيق Make Me Better – حسن من حياتك ولغتك في نفس الوقت!



يتيح لك هذا التطبيق الرائع عددًا ضخمًا من المقالات والمحتوى النصي الذي يتمحور حول تطوير الشخصية والحصول على حياة أفضل، وكما تلاحظ فمحتواه يأتي بالإنجليزية، لهذا فهو حلّ مثالي لتحسين لغتك الإنجليزية جنبًا إلى جنب مع تحسين شخصيتك وحياتك! إضافة إلى أن المقالات والمحتوى المنشور عليه حقًا قيّم.

السعر : مجّانية

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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لعبة Deadly Traps في إصدارها المدفوع



لعبة Deadly Traps هي من ألعاب الـPlatformer التي تطور بسرعة، واللعبة بسيطة، كل ما عليك فعله أن تمشي في خطك المستقيم مع تصوير الكاميرا الجانبي المميز الذي يذكرنا بلعبة سوبر ماريو! اللعبة وفر لك فخاخ كثيرة يجب أن تتجنبها، مع وجود أكثر من 30 مستوى في ثلاث عوالم مختلفة داخل اللعبة، مع وجود Shop داخل اللعبة لتشتري منه ما تحتاجه من عتاد.

السعر : متاحة مجانًا لفترة محدودة

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تطبيق Poweramp Equalizer لموازنة الصوت



هذا التطبيق حديث الإطلاق جدًا، وهو تطبيق من Poweramp يوفر خاصية موازنة الصوت بكل الأدوات التي تحتاجها، ونحن هنا نتحدّث عن خاصية Equalizer والتي ومن خلالها يمكنك إدارة الصوت بالكامل بما في ذلك الـBass والـTreble والمزيد، كما يوفر التطبيق إعدادات مسبقة يُمكنك أن تنفذها مباشرةً.

السعر : مجّاني

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تطبيق Panels – إنشاء لوحة تحكم جانبية!



مرة أخرى نشارككم هذا التطبيق نظرًا لأهميته. يتيح لك هذا التطبيق إنشاء لوحة تحكم جانبية عالية الأداء تمامًا مثل الهواتف التي تأتي مع Edge، يتيح لك التطبيق إنشاء اختصارات باللمس أو قائمة من التطبيقات أو إضافة جهات إتصالك المفضلة لتصل لها بمجرد سحب الشاشة إلى اليمين أو اليسار، هذا كما يتيح لك إضافة Widgets في نفس المنطقة! يستحق التجربة بلا شك.

السعر : مجّانية

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

