مجموعة “العشرين” تبحث توزيع ملياري جرعة من لقاح كورونا على الدول كافة

قالت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” إن مجموعة “العشرين” تدرس توزيع ملياري جرعة لقاح؛ للتحصين من فيروس كورونا على دول العالم، وخاصة النامية منها.

ومن جانبه قال الرئيس الصيني “شي جين بينج” خلال فعاليات أعمال القمة، السبت، إن بلاده ملتزمة بمساعدة ودعم الدول النامية؛ لتوفير لقاحات لمواجهة “كورونا” بتكلفة منخفضة، يمكن لكل العالم تحمل تكلفتها.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم جيبريسوس” دول مجموعة العشرين إلى ضمان “التوزيع العادل” للقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي سكان العالم و80% من الاقتصاد العالمي تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد.

يذكر أن مواقع وصحفا مختلفة تناقلت خبر عدم إمكانية حصول الدولة النامية والفقيرة على لقاح كورونا؛ بسبب كلفته الباهظة.

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