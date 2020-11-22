فيزيائيون يستخلصون ماءً سائلاً عند درجة حرارة “-68”

كشفت مجلة “تيك إسكبلورر” أن مجموعة علماء فيزياء في جامعة مدينة نيويورك، تمكنت من امتلاك مياه تبقى سائلة حتى عند تبريدها لدرجة حرارة 68 مئوية تحت الصفر.

وذكرت المجلة، أن العلماء استطاعوا، خلال هذه الدراسة، إثبات أن الماء يتكوّن من نوعين مختلفين على الأقل، من السوائل، يتمتعان بخصائص فيزيائية مختلفة.

وعلى الصعيد النظري، يمكن أن يظل الماء سائلا عند درجات حرارة تقارب 70 درجة مئوية تحت الصفر، ولكن تحقيق ذلك من الناحية العملية، ظلّ مسألة في قمة الصعوبة.

ونجحت مجموعة الفيزيائيين الأمريكيين، في تحقيق هذا الإنجاز العلمي، بدون الحاجة إلى تبريد الماء، وإنما لجأوا إلى تسخين الجليد غير المتبلور ذي الكثافة العالية بطريقة خاصة باستخدام ليزر الأشعة تحت الحمراء ذي القدرة على إنتاج نبضات إشعاع حرارية قوية للغاية، تتسم بالقصر البالغ.

ولوحظ أن ومضات الضوء كانت قصيرة جدًا، حتى إن كثافة عينة الماء لم تتغير عندما ذاب الجليد.

وسمح ذلك للعلماء، ولأول مرة، رؤية كيفية تشكل المياه عالية الكثافة ومتابعة تحولها “مرحلة انتقالية” إلى ماء خفيف الكثافة من خلال إضاءة الجليد الذائب بواسطة ليزر الأشعة السينية.

وتبيّن أن النوعين كليهما من السوائل يتمتعان بخصائص مختلفة، كما اتضح أن الماء الكثيف أثقل بنحو 20٪ من نسخته الخفيفة.

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