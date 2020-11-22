إسباني ثمانيني يستعدّ لتسلّق “الهيمالايا”.. وهذه رسالته

قرر أحد أكبر متسلّقي الجبال عُمرًا الإقدام على تسلّق أحد جبال سلسلة “الهيمالايا”؛ تخليدًا لذكرى الضحايا من كبار السنّ الذين لقوا مصرعهم بسبب جائحة “كورونا”.

وبدأ الإسباني، كارلوس سوريا، البالغ من العمر الـ81 عامًا، استعداداته لتسلّق أحد جبال “الهيمالايا” في الربيع، في إطار حملة تضامنية مع ضحايا الجائحة من المسنّين.

وكان “كارولوس”، بعمر الـ60 عامًا، قد أصبح أكبر معمّر يتسلّق أعلى 12 قمة في سبع قارات.

وأخبر صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الحماس يملأ نفسه للقيام بهذه المغامرة، على الرغم من تقدمه في العمر.

وأضاف أنه أصبح بمثابة قدوة للكثير من الشباب، الذين أخبروه أنه يعطيهم دفعات قوية من الأمل، موصيًا كبار السنّ بضرورة الاهتمام بصحتهم وممارسة الرياضة والاهتمام بطبيعة النظام الغذائي.

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