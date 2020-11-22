تسريبات – هواتف الايفون التي ستحصل على تحديث iOS 15 ليس بينها ايفون 6s و SE !

لم يمض سوى وقت قليل على إطلاق تحديث iOS 14 والآن تظهر تسريبات جديدة حول تحديث iOS 15 القادم والأجهزة التي سيعمل عليها بالنسبة لهواتف الايفون.

بحسب آخر التسريبات الصادرة عن مصدر له تاريخ دقيق نوعاً ما في تحري توافق تحديثات iOS مع الأجهزة المختلفة, فإن ابل تنوي إسقاط تحديث iOS 15 عن هواتف ايفون 6s وايفون 6s بلس الصادرة عام 2015 بالإضافة أيضاً إلى هاتف ايفون SE الجيل الأول الصادر عام 2016.

جدير بالذكر أن ابل لم تسقط الدعم عن أي من هواتف الايفون مع تحديث iOS 14 الحالي، بمعنى أن كل الأجهزة التي كانت تعمل بتحديث iOS 13 الأسبق تم تحديثها جميعاً إلى الإصدار التالي iOS 14.

هواتف ايفون 6s و 6s بلس وايفون SE تعمل بمعالج A9 والذي سيكون مضى عليه نحو 6 أعوام تقريباً منذ تواجده في السوق، وذلك يعد كثيراً جداً. طوال السنوات الست الماضية كانت تلك الهواتف تحصل على تحديثات iOS الكبرى والفرعية بانتظام.

هذه الهواتف لا تزال لها شعبية واسعة بين أوساط العديد من المستخدمين، حتى وإن أسقطت ابل دعم النظام عنها فسوف يستمرون باستخدامها وربما يفكر فئة منهم بالترقية إلى إصدارات أحدث من الايفون مثل ايفون SE الجيل الثاني الجديد أو ايفون 11 أو ايفون 12 ميني باعتبارها الإصدارات ذات السعر الأرخص حالياً.

بحسب التسريبات أيضاً فإن ابل تخطط لإطلاق النسخة النهائية من تحديث iOS 15 التي لا تزال في مرحلة التطوير الأولية حالياً بحلول منتصف شهر سبتمبر من عام 2021 القادم.