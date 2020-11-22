متخصّص يتوقع عراقيل تعترض الهواتف الذكية قديمة الإصدارات

كشف كبير المتخصصين في اختبار المنتجات الرقمية لشركة “روس كاتشوستفو” الروسية، سيرجي كوزمينكو، أن مستخدمي نظام التشغيل أندرويد، وفق الإصدار 7.1.1 والإصدارات الأقدم، على موعد مع مجموعة من العراقيل تواجههم خلال العام القادم.

وقال المتخصص إنه خلال سبتمبر من عام 2021، تنتهي صلاحية شهادة DST Root X3، الموقّعة عبر المواقع المشفرة، مشيرًا إلى القيام بذلك منذ عام 2015 من قبل Let’s Encrypt و IdenTrust، اللتين عجزتا على الاتفاق على تجديد الشهادة.

وأضاف أنه في حالة عدم حدوث أي تطور جديد على هذا الصعيد؛ فلن يتمكن مستخدمو الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 7.1.1 والإصدارات السابقة من الوصول إلى نحو ثلث المواقع، مما يعني أكثر من 200 مليون موقع على مستوى العالم.

وقال “كوزمينكو” إنه بالإمكان تفادي هذه الأزمة من خلال تغيير الهاتف الذكي القديم إلى طراز أكثر حداثة، لافتًا إلى أن هذه التكلفة قد تكون غير ملائمة لكثير من المستخدمين.

وأشار إلى أنه بالإمكان التبديل إلى متصفح “فاير فوكس” للجوّال، لاشتماله على مخزن شهادات خاص به، لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد OS” ليس أقل من الإصدار 5.0، ويكون الباقون ملزمين بشراء هاتف جديد.

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