جالكسي Z فولد 3 قادم مع قلم S Pen، كاميرا داخل الشاشة والمزيد

بدأت التسريبات والتقارير في الظهور حول هاتف جالكسي Z فولد 3، الإصدار الثالث من هواتف سامسونج القابلة للطي، وهي السلسلة التي بدأنا نأخذها على محمل الجدّ منذ لإطلاق هاتف جالكسي Z فولد 2، والذي قدّم تجربة استخدام ممتازة حقًا بالمقارنة مع الجيل الأول! والمعلومات المتوفرة حول Z فولد 3 مبشّرة حقًا!

تسريب: جالكسي Z فولد 3 قادم مع قلم S Pen، كاميرا داخل الشاشة

يفصلنا عن إطلاق هاتف جالكسي Z فولد 3 شهور طويلة، نحن نذكر أن الجيل السابق قد هلّ علينا في أغسطس السابق جنبًا إلى جنب مع جالكسي نوت 20، لكن هذا العام الأمور قد تكون مختلفة، حيث أنه وطبقًا لتقرير جديد، الهاتف قادم في يونيو المقبل، وما يعطي لهذا التقرير مصداقية كبيرة هو أنه قادم من كوريا الجنوبية، موطن سامسونج.

التقرير قد أشار إلى أن الهاتف قادم مع قلم S Pen جنبًا إلى جنب مع تقنية الكاميرا تحت/داخل الشاشة، وهي تقنية منتظرة بالطبع، والمعلومة حول قلم S Pen تؤكد لنا التسريبات السابقة حول نوايا سامسونج لإيقاف إنتاج سلسلة جالكسي نوت من الأصل، وذلك بعدما عرفنا أيضًا أن سلسلة جالكسي S21 ستدعم القلم.

التقرير قد أشار إلى أن سامسونج بالفعل قد انتهت من تصميم الهاتف وتطويره، لكنه لم يدخل بعد لمرحلة الإنتاج الموسّعة، وبجانب حديثنا عن القلم فهذا الهاتف سيستفيد بشدة -على الأفل تسويقيًا- من خاصية الكاميرا داخل الشاشة USC خصوصًا أن الكاميرات كانت تخرّب من تصميم الهاتف قليلًا.

من المتوقع أن يأتي الهاتف مع تصميم أفضل واعتمادية أكبر من الجيل السابق، إلى جانب شاشات أكبر وبطارية أكبر، والأهم هو أننا سنرى دعم قلم S Pen وهذا يعني أن سامسونج قد تطورت تقنية جديدة للزجاج الخاص بالهاتف لتجعله قادر على تحمل القلم.