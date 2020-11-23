تتمحور فكرة الرجيم وفقدان الوزن حول اختيار الأطعمة المناسبة وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة بعيدًا عن الحرمان ولن يمنعك تناول الخبز من تحقيق فقدان الوزن لكن يجب عليك اختيار أفضل أنواع الخبز للرجيم.

كل ما هو مفيد من معلومات عن أفضل أنواع خبز للرجيم في ما يأتي:

أفضل أنواع الخبز للرجيم

إليك مجموعة من أفضل أنواع الخبز للرجيم والسعرات الحرارية الموجودة فيها والتي يمكنك اختيارها في ما يأتي:

خبز الحبوب الكاملة

​تعد أغذية الحبوب الكاملة كالحنطة والشعير غنية بالألياف والعناصر الغذائية والمركبات النباتية الصحية الموجودة بشكل طبيعي في الحبوب.

تحتوي الشريحة الواحدة على 60 سعرة حرارية و 12 غرام من الكربوهيدرات.

الخبز الأسمر

​هو الخبز الذي يحتوي على حبوب القمح الكاملة بنسبة 100% وهو مصدر جيد للألياف والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد.

تحتوي الشريحة الواحدة على 100 سعرة حرارية و19 غرام من الكربوهيدرات.

خبز الشوفان

​يعد الشوفان أكثر المصادر الصحية للكربوهيدرات الجيدة كما أنه بطيء الهضم لذا يشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة.

يحتوي على البيتاغلوكان وهو مهم جدًا لخفض الكوليسترول بالدم كما يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي والسكري وكمية البروتينات فيه أعلى من القمح فهو مهم جدًا إذا كنت تحاول بناء العضلات أثناء الرجيم.

تحتوي الشريحة الواحدة على 120 سعرة حرارية و22 غرام من الكربوهيدرات.

خبز بذور الكتان

يعد مصدر غني جدًا بالأوميغا-3 المهمة لصحة القلب وهو بديل رائع عن الخبز الأبيض كما يساعد في تقليل نسبة الإصابة بالسرطان والسكري والسكتات الدماغية.

تحتوي الشريحة الواحدة على 100 سعرة حرارية و19 غرام من الكربوهيدرات.

الخبز الخالي من الغلوتين

يصنع من أنواع أخرى من النشويات في تحضير هذا الخبز مثل نشا الذرة أو دقيق الأرز أو دقيق البطاطس وهو مفيد جدًا للأشخاص المصابين بحساسية الغلوتين أو الإضطرابات الهضمية.

تحتوي الشريحة الواحدة على 80 سعرة حرارية و13 غرام من الكربوهيدرات.

اتبع النصائح الاتية عند شراء خبز للرجيم:

اختر المنتجات التي تحتوي على الحبوب الكاملة بنسبة 100% مع القليل من الإضافات الأخرى.

أن التكون الحصة الواحدة تحتوي على الأكثر 5 غرام من الألياف و6 غرام من البروتين.

أن تكون خالية من المحليات الصناعية المضافة.

حلول ذكية لتناول الخبز خلال الرجيم

أبرز النصائح لتناول الخبز خلال الرجيم في ما يأتي:

اتبع قاعدة 10:1 عند شراء الخبز أي أن تحتوي الحصة الواحدة على 1 غرام من الألياف مقابل 10 غرام من الكربوهيدرات.

اختر منتجات القمح العضوي فهي توفر خيارًا صحيًا للخبز.

احرص على تناول الخبز الطازج من المخبز وتجنب الذي يحتوي على الكثير من الأملاح والمواد الحافظة الموجود على أرفف السوبر ماركت.

ابحث عن النخالة والشعير والحنطة الكاملة للحصول على المزيد من الوقت قبل الشعور بالجوع مرة أخرى.

تناول الخبز المغمس بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند للحصول على مزيد من الطاقة.

اتبع الطرق البسيطة للاستمتاع بالسندويشات مثل شطائر الوجه الواحد من الخبز أو استبدل شرائح الخبز بأوراق الخس الخفيفة.

استبدل قطع الخبز المقلي على السلطة بقطع اللوز الطازج فهو يحتوي على كمية أقل من الكربوهيدرات وثلاثة أضعاف الألياف.

المصدر: ويب طب

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