أبل ستتوقف عن دعم بعض الهواتف، وهذه هي الآيفونات التي ستحصل على تحديث iOS 15

حسنًا، ما الذي يميز هواتف آيفون حقًا؟ لعل واحدة من أهم المميزات هي استمرارية استلام التحديثات! حتى وقتنا هذا وإصدار iOS 14 لازالت هواتف قديمة مثل 6s وSE الأول تحصل على التحديثات، لكن هذا الوضع لن يستمر كثيرًا، حيث أنه وطبقًا لتقرير منتشر بقوة فأبل ستسقط الدعم عن بعض الهواتف، لكنها ستفعل هذا بعد أكثر من 5 سنوات من الدعم! وهذه هي الآيفونات التي ستحصل على تحديث iOS 15.

الآيفونات التي ستحصل على تحديث iOS 15

أبل قد قدمت الكثير للمستخدمين من حيث التحديثات! والحديث هنا يشمل بكل تأكيد هواتف آيفون 6s وآيفون 6s بلس، والتي حصلت على كافة التحديثات وصولًا إلى تحديث iOS 14 الأخير بالرغم من أنها تعمل بمعالج A9 والذي يأتي بدقة تصنيع 16 نانومتر! وأبل قد نجحت في تشغيل النظام على هذا المعالج، وأيضًا على A14 الذي يأتي بدقة 5 نانومتر.. ممتاز أليس كذلك؟

طبقًا لتقرير عن أحد المواقع البارزة في المجال التقني، أبل ستسقط الدعم بشكل كامل عن هواتف آيفون 6 المذكورة بالأعلى جنبًا إلى جنب مع آيفون SE الأول، أي أن تحديث iOS 15 سيكون متوفرًا لهواتف آيفون 7 وأعلى.

فيما يلي نشارككم القائمة التي ستحصل على التحديث:

iPhone 13 series

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2nd gen.)

iPod touch (7th gen.)

لا يُمكن أن نتجاهل أبدًأ أن الأمر ما هو إلا شائعة قادمة من أحد المواقع لذلك يجب علينا أن نتريث قليلًا قبل أن نعتمد هذا الكلام بشكل كامل، لكن للأسف لو نظرنا للأمر بشكل منطقي سنجد أن هذه الشائعة أقرب للحقيقة، فهذه الهواتف بالفعل قد أصبحت قديمة جدًا.