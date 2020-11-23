مستخدمو “تويتر” يشكون من ثغرة تفضحهم.. والشركة تتجاوب

اكتشف عدد كبير من مستخدمي تطبيق “تويتر”، ثغرة خطيرة، مما اضطر الشركة الأمريكية للتدخل بشكل عاجل لمعالجتها.

وقد شكا عدد كبير من المستخدمين، بحسب ما أفاد به موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص، بسبب ظهور عيب فني في خدمة “فلييتس” في تويتر، حيث تبيّن أنها تفضح عددًا كبيرًا منهم.

وكان المفترض أن خدمة “فلييتس” تعتمد على نشر القصص، التي تختفي بعد وقت قصير “24 ساعة كحد أقصى”؛ غير أن مستخدمي “تويتر” لاحظوا أن قصصهم لا تختفي وتظهر موجودة على شريط الأخبار، مما أوقع أعداد ضخمة في حرج بالغ.

وسارعت شركة “تويتر” بإصدار بيان، تؤكد فيه أن هذا العيب “فني” غير متعمد، طارحة تحديثًا لتطبيقاتها عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” لإصلاح العيب.

وبقيت هذه الثغرة قائمة على مدار 24 ساعة كاملة، قبل أن تبادر “تويتر” بتحديثها لإصلاح هذا العيب، فيما قال المتحدث باسم “تويتر” إن القصص المنشورة خلال فترة وجود ذلك العيب الفني، لن تختفي تلقائيًا طوال الـ 30 يومًا المقبلة، مما يحتّم على المستخدمين حذف القصص بأنفسهم.

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