افتتاح أعمق مسبح بالعالم لتدريب و تعليم الغواصين

بدأ “ديب سبوت” أعمق مسبح في العالم باستقبال الزوار بعد افتتاحه نهاية الأسبوع الماضي قرب العاصمة البولندية وارسو والذي يبلغ عمقه 45.5 مترا ويضم 8 آلاف متر مكعب من المياه رغم قيود فيروس كورونا المستجد في بولندا لكنه مركز للتدريب والتعليم ويقدم دورات.

وقال مدير المسبح ميخال براشزينسكي إنه أعمق حوض سباحة في العالم لأن المسبح الموجود في إيطاليا يبلغ عمقه 42 مترا وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية ومن المتوقع افتتاح نسبح في بريطانيا عان 2021 بعمق 50 متراً.

وسيستخدم المكان رجال الإطفاء والجيش ويوجد العديد من السيناريوهات للتدريب ، وجاء الي يوم الإفتتاح 12 زبوناً بينهم 8 غواصين ، وتم بناء المسبح باستخدام 5 آلاف متر مكعب من الإسمنت واستغرق لمدة عامين أما التكلفة فبلغت 10.6 ملايين دولار.

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