الكشف عن ميزات الإصدار الجديد لمتصفح Firefox

قررت شركة Mozilla إطلاق إصدار جديد لمتصفح Firefox ولذي سيوفر ميزات إضافية أهمها أمن البيانات الإضافية فضلاً عن تسهيل استخدامع عبر شاشات الهواتف والأجهزة الذكية أو عبر سطح المكتب.

وحصل الإصدار الجديد Firefox 83 على ميزة PIP “صورة داخل صورة” أي توفير اختصارات داخل نافذة عرض الفيديو منها مفاتيح لرفع وخفض الصوت ومفاتيح التقديم والتأخير بالأضافة الى أن المتصفح أصبح يسمح بتكبير وتصغير حجم صفحة الويب عبر اللمس.

وجاء الإصدار الجديد مع محركات “جافا سكريبت” التي تجعل الموقع أسرع وأكثر سلاسة وتقلل من ضغط البيانات التي ستعالجها ذواكر الوصول العشوائي في الأجهزة مما يؤدي الى ترشيد استهلاك طاقة البطاريات .

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