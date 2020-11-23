شركة Realme تطلق هاتفها الأحدث لمنافسة هواتف سامسونغ وهواوي

كشفت شركة Realme عن مواصفات جهازها الجديد Realme 7 5G الذي سينافس من خلاله أحدث أجهزة الـ5G من سامسونغ وهواوي الحديثة.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من الزجاج و المعدن مقاوم للماء والغبار أبعاده (162/75/9) ملم، ووزنه 195 غ فضلاً عن شاشة LCD بمقاس 6.5 بوصة مع ذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وحصل الجهاز على منفذين لبطاقات الإتصال وماسح بصماء على جانب الهيكل أما البطارية فجاءت بسعة 5000 أمبير تشحن بسرعة 30 واط، وتدعم الكاميرا الأمامية فيه خاصية التعرف على الوجوه.

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