خبيرة تكتشف ثغرة في “فيس بوك ماسنجر” تسمح بالتجسس

أعلن “فيس بوك”، عن معالجة “خطأ فادح” في تطبيق “ماسنجر” الخاص به، عقب الإبلاغ عن عدد من حوادث التجسس والاختراق.

وبحسب تقارير “زي دي نت”، قال مصدر إن الخبيرة في الأمن السيبراني، ناتالي سيلفانوفيتش، الباحثة في فريق أمان “بروجيكت زيرو”، اكتشفت ثغرة أمنية استغلها مخترقون في التجسس على المستخدمين الذين يستعملون الهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد.

وأبلغت الخبيرة شركة “فيس بوك” بهذه الثغرة، إلا أنه لم يتم تصحيحها إلا مؤخرًا، وقالت “سيلفانوفيتش”، إن “فيس بوك” منحها مكافأة قيمتها 60 ألف دولار بعدما ساهمت في الإبلاغ عن الخلل.

وللإيقاع بالضحية، يقوم المخترق ببدء مكالمة صوتية متضمنة شيفرة غير مرئية “ضمن الاتصال” مصمّمة لغرض الاختراق، ثم يمكنه الاستماع إلى صوت الضحية حتى إذا لم يرد على المكالمة.

وقال “فيس بوك” في بيان، إن هذا قيمة المكافأة لهذا النوع من التقارير هو من بين أعلى 3 مكافآت للأخطاء والثغرات، وهو ما يعكس تأثيرها الكبير المحتمل.

وكانت “سيلفانوفيتش” قد اكتشفت عام 2018 ثغرة في “واتساب”، تسمح للمهاجمين باختراق أي هاتف بعدما يقوم المستخدم بالردّ على مكالمة فيديو.

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