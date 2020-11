دراسة.. النباتيون أكثر عُرضة للكسور

كشفت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص النباتيين هم أكثر عرضة للكسور في العظام من أولئك الذين يأكلون اللحوم.

وفقا للدراسة التي أجراها علماء في جامعة أكسفورد البريطانية ونشرتها صحيفة “ديلي ميل”، فإن الأشخاص الذين يعتمدون على النبات في نظامهم الغذائي أكثر عرضة للكسور على مستوى العظام بنسبة تصل لـ 43% من الأشخاص الذين لديهم نمط غذائي اعتيادي، وترتفع هذه النسبة على مستوى العظام الرئيسية لتصل إلى 59%.

وجدت الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 55 ألف شخص من الرجال والنساء، أن النباتيين أيضا معرضون لكسور على مستوى عظمة الفخذ بشكل أكبر من آكلي اللحوم بنسبة 25%.

يفسر العلماء هذه الظاهرة إلى أن عظام النباتيين أضعف؛ لأنهم لا يتناولون منتجات الألبان كالحليب والجبن والتي تعطي جسم الإنسان الكالسيوم، حيث تؤثر هذه المادة على كثافة العظام، تحديدا في سن البلوغ.

وحسب ماذكرت قناة “الحرة”، تابع العلماء المشاركين في الدراسة على مدى 18 عاما تقريبا، تعرضوا خلالها لما يقرب من 4000 كسر، وفقا لسجلات المستشفيات وشهادات الوفاة.

المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور تامي تونغ يؤكد أن النباتيين كتلة الجسم لديهم أقل من أولئك الذين يأكلون اللحوم بشكل طبيعي، كما أن كميات الكالسيوم والبروتين لديهم أقل، مما يجعلهم معرضين لخطورة عالية من الكسور في عدة مواقع.

وأضاف تونغ: “على الأشخاص التأكد من حصولهم على مستويات كافية من الكالسيوم والبروتين، والحفاظ على وزن صحي للجسم دون زيادة أو نقصان”.



