نجاح عملية إنقاذ فيل سقط في بئر عميق

صرح مسؤولون في ولاية نادر جنوب الهند عن عملية إنقاذ فيل سقط في بئر عميق استمرت حوالي 12 ساعة بسبب ضيق البئر وعمقه مما أدى الى صعوبة إخراجه.

وقال السؤول عن قسم الحفاظ على الغابات بالمنطقة راج كومار أن الفيل ضل طريقه في قرية مجاورة للمنطقة وسقط في البئر المخفى بأغصار الشجيرات وأن مهمة إخراجه كانت الأصعب لعدم تقبل الفيل أي أدوات تتوجه نحوه.

ولجأت فرق الإنقاذ الى الإستعانة بفريق طبي لتخدير الفيل ورفعة باستخدام رافعة بعد أن حاولوا إخراجه عن طريق غمر الحفرة بالماء لكنه رفض ،وتمت مراقبة الفيل بعد نجاح العملية لـ3 ساعات للتأكد من عدم إصابته.

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