إليك 6 علاجات مضادة للتعب.. بالزيوت الأساسية

تتوفر العديد من العلاجات المضادة للتعب وأفضلها الزيوت الأساسية، فهي تتمتع بخصائص تساعد على الشعور بالاسترخاء وعلى التخلص من التشنجات التي يمكن أن يسببها الإحساس بالتوتر.

ولهذا ينصح عادة بإضافة بضع نقاط منها إلى ماء الاستحمام، كما يمكن استخدامها بطرق أخرى مختلفة وخصوصًا من أجل التخلص من الشعور بالتعب.

التخلص من التعب بالزيوت الأساسية

تتوفر بعض العلاجات بالزيوت الأساسية من أجل التخلص من التعب، ولهذا من المفيد تعلم طرق استخدامها.

الطريقة الأولى:

من أجل التخلص من التعب الجسدي والذهني يجب القيام بهذه الخطوات: يمزج 2 مللي من زيت الكزبرة الأساسي و1 مللي من زيت الحبق الأساسي وبضع نقاط من زيت اللوز الأساسي، ويتم تطبيق بضع نقاط من المزيج على وسط منطقة الصدر كما على راحة اليد وأسفل وسط القدم مرتين يوميًا.

الطريقة الثانية:

من أجل تجديد النشاط يجب مزج 2 مللي من زيت السرو الأساسي و1 مللي من زيت العرعر الأساسي و1 مللي من زيت كبش القرنفل الأساسي، ويمكن إضافة القليل من زيت نواة المشمش النباتي، وينصح باستخدام ثماني إلى عشر نقاط من المزيج على أسفل الظهر ووسطه مرتين يومياً لمدة سبعة أيام على أن يتم تجنب هذا في مرحلة الحمل.

الطريقة الثالثة:

يجب مزج عشر نقاط من زيت الصنوبر البحري الأساسي مع خمسة أضعاف الكمية من جل الاستحمام، يسكب المزيج في ماء الاستحمام، ويمكن الاستلقاء في الحوض لمدة 30 دقيقة.

الطريقة الرابعة:

للتخلص من التعب الجسدي؛ يمكن مزج نقطتين من زيت الصنوبر الأساسي مع نقطتين من زيت نباتي يتم اختباره، ويتم تدليك منطقة ما فوق الكليتين والعمود الفقري بالمزيج.

للتخلص من التعب الذهني؛ يتم مزج نقطتين من زيت النعناع الأساسي مع نقطتين من زيت نباتي، ويجب فرك أعلى الرقبة بالمزيج بلطف.

كذلك يمكن اعتماد وصفة أخرى: تمزج في هذه الحالة نقطة من زيت أساسي يتم اختياره مع ملعقة من العسل ويوضع المزيج تحت اللسان حتى يذوب.

نصيحة إضافية:

من أجل تجديد النشاط ينصح بمزج نقطتين إلى ثلاث نقاط من زيت القرفة الأساسي وأخرى من زيت النعناع ويوضع المزيج في الجهاز المخصص لتعطير الهواء في المنزل.

مغذيات للتخلص من التعب:

إلى جانب استخدام الزيوت الأساسية من أجل التخلص من التعب؛ يدعو الخبراء إلى تناول المغذيات المناسبة بحسب درجته.

– إذا كان يتم الشعور بالتعب عند الاستيقاظ في الصباح، ينصح بتناول جرعة من متممات المنغنيز ثلاثة أيام أسبوعًيا لمدة شهرين.

– إذا كان يتم الشعور بالتعب بعد تناول الوجبات فهذا يعني الحاجة إلى تناول حصة من متممات المنغنيز مع الكوبالت ثلاثة أيام أسبوعيًا لمدة أشهر.

– في حال كان التعب يحدث في المساء من المهم تناول متممات المنغنيز مع النحاس ثلاث مرات أسبوعيًا لمدة ثلاثة أشهر.

– في حال تزامن الشعور بالتعب غالًبا مع إحساس بالجوع بين الساعة 11 صباحًا والسادسة مساء، فهذا يدل على ان الجسم يحتاج إلى تناول متممات الزنك والنيكل والكوبالت ثلاثة أيام أسبوعيًا لمدة قثلاثة أشهر.

– إذا ارتبط التعب بانقطاع الدورة الشهرية لدى النساء مع خلل في الغدة الدرقية فيجب تناول اليود مرتين أسبوعيًا لمدة شهرين.

– أما في حال كان الشعور بالتعب ناتجًا عن الأرق وترافق مع التوتر فيجب تناول متممات الألومنيوم في المساء أو الصباح مع المنغنيز من مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعيًا حتى يتم الشعور بالتحسن، ويمكن أن يترافق هذا مع اتباع علاجات مضادة للتعب بالزيوت الأساسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية