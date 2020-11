لتصويره مع مطرب إسرائيلي.. محاكمة الفنان محمد رمضان بشكل عاجل

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، جلسة 19 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية، فقد أقام طارق محمود، المحامي الدعوى أمام “الأمور المستعجلة”، على خلفية تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري مع فنان إسرائيلي يدعى عومير آرم، في دبي.

وتقدم محمود بإنذار على يد محضر لنقابة المهن التمثيلية، مطالبا إياها بإحالة الفنان محمد رمضان، للتحقيق الفوري، وشطبه من جداول النقابة.

من جانبه علق رمضان، على حسابه في رد سريع، عقب انتشار الصورة، “ليس هناك مجال كي أسأل كل واحد عن هويته وجنسيته”، في محاولة منه لتفادي العاصفة التي أحدثتها الصورة.

وأكد الفنان المصري محمد رمضان، أمس الأحد، أنه “لم يكن يعرف الشخص الذي التقط صورة معه”، وذلك بعد ظهوره في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي بالإمارات.

مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق !! تجاهل البعض لهذا الڤيديو يأكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحيوشعبيتي #ثقه_في_الله_نجاح pic.twitter.com/UxMniEwXcq — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 22, 2020

هذا وأكد نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، خلال مداخله هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية المصرية، أنه تواصل مع محمد رمضان، ونفى الأخير معرفته بالفنان الإسرائيلي قائلا: “أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة”.

وتابع زكي: “رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي، ولا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي”.

وأشار زكي إلى أن نقابة الفنانين ستقوم باستدعاء رمضان من أجل التحقيق في الواقعة.

يأتي ذلك بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، يوم السبت، بالعديد من التعليقات الغاضبة والانتقادات، بسبب صورة نشرها حساب “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تجمع الممثل محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة بالقول: “الفن دوما يجمعنا”.

كما دفعت انتقادات رواد التواصل الاجتماعي واتهامات رمضان بالتطبيع مع إسرائيل، الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، إلى حذف الصورة التي نشرها عبر حسابه في “تويتر”، والتي كانت تجمعه برمضان وعومير آدام، حيث قال المزروعي في تغريدته المحذوفة: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

