لن تصدّق.. عدد راكبي الدراجات الكهربائية في الصين

كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم، عن عدد الدراجات الكهربائية المستخدمة من قبل المواطنين في الصين.

ووفق وكالة “شينخوا” الرسمية، كشفت بيانات جمعية الدراجات الصينية أن عدد الدراجات الكهربائية في الصين بلغ حوالي 300 مليون وحدة، وسط مبيعات سنوية تقفز فوق حاجز الـ 30 مليون وحدة في السنوات الأخيرة.

وذكرت الجمعية أنه خلال عام 2019، أنتجت ما يقرب من 5ملايين دراجة متطورة بسعر وحدة يزيد عن ألف يوان “حوالي 152 دولارًا أمريكيًا”، بما في ذلك النماذج القائمة على بطاريات الليثيوم، مما يعادل 13,8% من إجمالي الدراجات الكهربائية المنتجة في الصين.

وأتقنت صناعة الدراجات الهوائية في الصين تقنيات الإنتاج الرئيسة خلال الفترة 2016-2020، بما يشمل الإنتاج الضخم لإطارات الدراجات المصنوعة من مواد جديدة وتطوير أنظمة نقل ذات حقوق ملكية فكرية مستقلة.

وأشارت الجمعية إلى تحديد تقنية بطاريات الليثيوم الآمنة وعالية الكفاءة كأحد النطاقات الأساسية للتطوير على مدى السنوات الخمس القادمة، ومن المقرر العمل على تعزيز استهلاك الدراجات الترفيهية والرياضية، إلى جانب نماذج لكبار السن والأطفال.

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