“اليونيسيف”: سنوزع ملياري حقنة من لقاح كورنا للدول الفقيرة مطلع العام

أعلنت منظمة “اليونيسيف” التابعة للأمم المُتحدة، الاثنين، عزمها توزيع مليارين من لقاح الوقاية من فيروس كورونا للدول “الفقيرة” مطلع العام القادم.

وقالت “اليونيسيف” إنها تعمل برفقة أكثر من 350 شركة طيران وشحن لإيصال اللقاحات وأكثر من مليار إبرة إلى الدول الفقيرة، على رأسها اليمن وأفغانستان وبوروندي، كجزء من برنامج “كوفاكس” العالمي لمكافحة الوباء، وفق مانقل موقع “عربي بوست”

وأوضحت “اليونيسيف” بأن برنامج “كوفاكس” يهدف إلى منع حكومات العالم من احتكار اللقاحات والتركيز على منح اللقاح أولاً للأكثر عرضة في كل دولة.

يُذكر أنه ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى 58 مليون، و37مليون حالة شفاء، و1 مليون حالة وفاة.

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