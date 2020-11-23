تسريب مواصفات هاتف ون بلس 9 برو وتصميمه المتوقع – شاشة منحنية وكاميرا رباعية

بالرغم من أن نسبتها من سوق الهواتف الذكية نسبة قليلة وعادةً ما لا تظهر ون بلس في قائمة أكثر 5 شركات مبيعًا إلا أن العملاقة الصينية لديها متابعين أوفياء في كل مكان، وذلك حيث أن هواتفها اشتهرت بالقيمة الكبيرة مقابل السعر، السوفتوير المميز والتصميم الجذّاب! وها نحن نتحدّث اليوم عن هاتف ون بلس 9 برو، هاتف الشركة الرئيسي المقبل، والذي تسرّبت اليوم بعض التفاصيل عنه، أهمها التصميم والمواصفات.

تسريب مواصفات هاتف ون بلس 9 برو وتصميمه المتوقع

الهاتف الجديد قادم كالعادة مع شاشة منحنية مميزة، وهذا طبقًا للمسرّب الشهير OnLeaks، هذا إلى جانب أن ذات المسرّب قد شارك التصميمات الأولية CAD الخاصة بالهاتف، وكما نعلم فهذه التصميمات ليست نهائية، بل هي فقط التصميمات المتوقعة.

سيأتي الهاتف -وكما بالصور- مع شاشة منحنية بقياس 6.7 بوصة، مع كاميرا أمامية على شكل ثقب في الجهة اليسرى العلوية، أضف إلى ذلك أن أزرار الهاتف كالطاقة والوضع الصامت ستأتي في الجهة اليمنى، بينما الجهة اليسرى ستضم زرّ التحكم في الصوت.

الهاتف يأتي مع تصميم للكاميرا الخلقية مشابه لتصميم جالكسي S20 ألترا وذلك على عكس هاتف ون بلس 8 برو الذي يأتي مع تصميم رأسي يتوسّط الجهة الخلفية، من حيث الكاميرات فهاتف ون بلس 9 برو سيأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل أو 108 ميجابيكسل، وهو تحسّن كبير مقارنة بالجيل السابق.

الهاتف سيأتي وبلا شك مع معالج سنابدراجون 875 الذي لم يتم الكشف عنه بعد، أضف إلى ذلك قدومه مع دعم الشحن السريع Warp Charge بقدرة 65 واتّ، هذا من خلال منفذ USB-C بكل تأكيد، بينما لن يأتي الهاتف مع منفذ للسماعة 3.5مم.