8 أفلام مميزة مبنيّة على قصص حقيقية

تحظى الأفلام التي تستند إلى قصص حقيقية بقيمة استثنائية، وغالبًا ما يتم إنتاجها باحترافية عالية، ولديها فرصة جيدة للفوز بجوائز الأكاديمية الأمريكية “الأوسكار”.

مجلة “تايم” الأمريكية رصدت تقريرًا تحدثت فيه عن أفضل ثمانية أفلام استندت إلى قصص واقعية.

وتقول المجلة، في تقريرها، إن الأفلام المبنية على قصص حقيقية تجعلنا على اتصال بالماضي من خلال رؤية المدن التي أعيد إنشاؤها قبل 20 أو 50 أو 100 عام، والملابس التي يرتديها الممثلون.

فيلم Selma:

تم عرضه في عام 2014 يحكي قصة الأحد الدامي في عام 1965 عندما اتجه متظاهرون من “سيلما” إلى “مونتجمري” عاصمة ولاية “ألاباما” التي قادها مارتن لوثر كينغ، هدفها كان الكفاح ضد العنصرية للمطالبة بإعطاء الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية حقوقاً متساوية في التصويت وسط معارضة شرسة وعنيفة.

فيلم The French Connection:

تم عرضه في 1971 ويحكي قصة تحقيق من قبل شرطة مدينة نيويورك في عملية تهريب مخدرات بين مارسيليا الفرنسية إلى نيويورك الأمريكية في ستينيات القرن الماضي، حيث تم نقل ما يصل إلى 44 طن من الهيروين مما دفع رئيس الولايات المتحدة آنذاك، ريتشارد نيسكون، إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وحصل الفيلم على عدد من جوائز الأوسكار.

فيلم The Sound of Music :

القصة مبنية على كتاب السيرة الذاتية لـ”ماريا فون” تراب قصة عائلة تراب الغنائية، ويروي الفيلم قصة الراهبة النمساوية التي تركت الدير لتصبح مربية لسبعة أطفال لضابط بحري أرمل، ورغم أن ماريا قبلت بالمهمة على مضض إلا أنها تتزوج من والد الأطفال الذي يكبرها بـ 25 عامًا فيما بعد، حصل الفيلم على خمسة جوائز أوسكار.

فيلم

12 Slave a years

أنتج في عام 1913 يروي قصة رجل أمريكي من أصل إفريقي كان يعيش في أحد أحياء نيويورك، تم استدراجه واختطافه في عام 1841 وبيعه للعبودية في “لويزيانا”، والفيلم مبني على السيرة الذاتية لـ سولومون نورثوب الذي تم اختطافه، ووثق الفيلم معاملته وحياته في المزرعة التي اشترته، ومن ثم لم شمله مع عائلته بعد 12 عامًا.

فيلم Goodfellas :

“كنت دائمًا أرغب في أن أكون رجل عصابات” هذا ما قاله “هنري هيل” بطل القصة الحقيقية للفيلم الذي أخرجه، مارتن سكورسيزي، فيلم جريمة كلاسيكي تم إنتاجه في عام 1990، من بطولة روبرت دي نيرو، مبني على أحداث حقيقية لحياة أحد مساعدي عائلة لوكيزي الإجرامية وهو هنري هيل الذي ينشأ في حي تحكمه العصابات، يتورط معهم ويشارك في عملية سطو يُقتل اثنين من زملائه في عملية السطو، ويكون عليه مواجهة الأمر وحده.

فيلم Spotlight :

صدر عام 2015، يروي القصة الحقيقية للتحقيق الخاص بجريدة بوسطن غلوب، وذلك عندما خاض فريق التحقيق الخاص للصحيفة الذي يحمل اسم Spotlight التحقيق في ادعاءات الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية على مدار عام كامل، والذي كشف معلومات تم التستر عليها لعقود طويلة في مجالات دينية وقانونية.

فيلم Butch Cassidy and the Sundance Kid :

صدر عام 1969 بوتش كاسيدى وساندانس كيد، هما قائدا عصابة، “بوتش” هو العقل المفكر، بينما “ساندانس” هو المسؤول عن التنفيذ والقيام بكل الأعمال الخطيرة. يخططان و ينجحان في سرقة القطارات عديدًا من المرات لذا يقرر المسئولون عن تشغيل السكة الحديدية تعيين أفضل المتتبعين للقبض عليهما، وبالفعل تتم مطاردتهما في كل مكان عبر الجبال والأنهار والصحراء؛ لذا يقرران، بناء على اقتراح “بوتش”، الانتقال إلى بوليفيا، ولم يُعرف حتى الآن إذا ما كانا قد ماتا في بوليفيا مثلما قالت أخت “كاسيدي” أم لا؟

فيلم Dog Day Afternoon:

بطولة الممثل العظيم “أل باتشينو”، يدور حول عملية سرقة لأحد البنوك في “بروكلين” واحتجاز موظفيه كرهائن

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