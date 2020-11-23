لهذه الأسباب احرصوا على تناول الشوكولا الداكنة

أكدّ البروفيسور الألماني جورج فيكسلر أهمية الشوكولا الداكنة للإنسان، وقال إنّها مفيدة للصحة لاحتوائها على كاكاو أكثر وسكر أقل من أنواع الشوكولا الأخرى.

وأشار اختصاصي التغذية الألماني إلى أنّ الشوكولا الداكنة تؤدي لارتفاع السكر بالدم على نحو بطيء، وتجعل الإنسان يشعر بالشبع بشكل سريع، الأمر الذي يحد من نوبات الجوع الشديد.

وقال جورج فيكسلر إنّ الشوكولا الداكنة تحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وتخفض قيم الكوليسترول المرتفعة بسبب انخفاض محتواها من السكر.

ودعا خبير التغذية الألماني الناس لتناول الشوكولا الداكنة بمعدل 20 غراما يومياً مع نسبة كاكاو تبلغ 70 أو 80 أو 90%، لكي يستفيد الشخص من فوائدها الكثيرة.

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