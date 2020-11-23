بالفيديو.. مُسن ينقذ جرواً من فكي تمساح

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر من خلاله مُسن أميركي يدعى ريتشارد ويلبانكس وهو يقوم بإنقاذ جرو من بين فكي تمساح هاجمه في مدينة فورت مايرز الواقعة بولاية فلوريدا الأميركية.

حيث تفاجأ الجرو البالغ من العمر 3 أشهر بخروج التمساح من الماء وانقضاضه عليه، لكن شجاعة الرجل البالغ من العمر 74 عاماً الذي هاجم التمساح وأجبره على ترك الجرو ساهمت في إنقاذ الجرو الصغير من الموت المحتم.

وقال ريتشارد إنّ فتح فكي التمساح كان صعباً للغاية، وأشار لتلقيه لقاح الكزاز بعد إصابته بجروح بيديه أثناء محاولته فتح فكي التمساح.

من جهةٍ أخرى أكدّ الأطباء البيطريون سلامة الجرو وعدم تعرضه لإصابات خطيرة تهدد حياته.

وحظي تصرف المُسن الأمريكي بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تركوا العديد من التعليقات الإيجابية حول الحادثة.

يذكر أنّ ميريديث مديرة الحياة البرية في الولاية قالت إنّ التماسيح منتشرة بكثرة في المنطقة ويجب علينا التعايش معها بتوافق وتناغم.

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