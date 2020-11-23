هوامي الصينية تطلق ساعة فاخرة مصنوعة من التيتانيوم

كشفت شركة هوامي الصينية عن ساعة فاخرة بجسم مصنوع من التيتانيوم أطلقت عليها Zeep Z.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة ودقة عرض 454*454 بيكسل، ومستشعر لقياس النبض والأوكسجين في الدم، ومستشعر للحركة، وآخر للتسارع، بالإضافة لمستشعر للإضاءة المحيطة.

وتتميز الساعة الجديدة بجسمها المصنوع من التيتانيوم، وبإمكانية الاختيار من بين 50 واجهة مختلفة للساعة في التطبيق، بالإضافة لتجهيزها بأنظمة تحديد المواقع.

وستدعم الساعة الجديدة المساعد الصوتي لأمازون، وستحتوي على بطارية بسعة 340 ميلي أمبير تجعل الساعة تعمل لمدة 15 يوماً في ظل الاستخدام العادي، و30 يوماً مع الاستخدام الموفر.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر 349 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية