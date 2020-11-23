جديد Beats.. سماعة لاسلكية مخصصة للموسيقى

أعلنت شركة Beats عن سماعة لاسلكية مميزة مناسبة لعشاق الموسيقى أطلقت عليها Powerbeats.

وأحاطت شركة Beats سماعتها الجديدة بهيكل مصنوع من مواد خاصة تجعله يضيء باللون الأخضر الفاقع في الظلام، وزينتها بعلامة Ambush الشهيرة للأزياء التي تعاون مصمموها مع الشركة من أجل تصميم هذه السماعة.

وتتكون السماعة الجديدة من قسمين أساسيين يتصلان مع بعضهما البعض بكابل صغير يحتوي على بطارية داخلية تجعل السماعة تعمل لمدة 15 ساعة عندما تستخدم للمكالمات، ولساعة ونصف عندما تستخدم للاستماع للموسيقى.

وتتميز السماعة الجديدة بمقاومتها العرق والرطوبة وفق معيار IPX4، وباحتوائها على معالجات Apple H1 التي تضمن معالجة سريعة للبيانات وعلى ميزة عزل الضوضاء الخارجية، بالإضافة لتوافقها مع مختلف الأجهزة الذكية.

يذكر أنّ شركة Beats لم تفصح عن موعد طرح السماعة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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