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سلطان الطرب يعايد السيدة فيروز ويصفها بأيقونة لبنان

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر الفنان السوري جورج وسوف على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك معايدة للسيدة فيروز بمناسبة عيد ميلادها الـ85.

وقال سلطان الطرب في معايدته: “العمر كلو يا أيقونة لبنان”، ووضع في نهاية المنشور هاشتاج فيروز وجورج وسوف.

وكان الفنان السوري قد أبدى من خلال مقابلة تلفزيونية انزعاجه من الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول وفاته، وقال إنّه بصحة وعافية ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

كما نفى سلطان الطرب الشائعات التي تحدثت عن اعتزاله الفن، وقال إنّه سيستمر في الغناء مادام يتنفس لأنّ الفن مصدر قوته.

يذكر أنّ مواقع التواصل الاجتماعي شهدت يوم أمس احتفالاً كبيراً بمناسبة عيد ميلاد جارة القمر، حيث نشر العديد من الفنانين والمشاهير معايدات للسيدة فيروز، وتمنوا لها طول العمر ودوام الصحة والعافية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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