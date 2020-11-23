ريلمي تعلن عن أرخص هواتف الجيل الخامس

أزاحت شركة ريلمي الصينية الستار عن هاتف من أرخص هواتف الجيل الخامس أطلقت عليه Realme 7 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد Media Tek Dimensity 800U 5G، ومعالج رسوميات Mail-G57 MC3، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 27 نوفمبر الجاري بسعر يتراوح ما بين 229 و279 دولارا أمريكيا.

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