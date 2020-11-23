مرسيدس “مايباخ أس كلاس” 2021 الجديدة بالكامل- سيدان الفخامة المطلقة

غيّرت مرسيدس بنز في استراتيجيتها مع استخدام اسم مايباخ كعلامة تجارية فرعية فائقة الفخامة لسياراتها وذلك مع وصول الجيل السابق من اس كلاس، حيث أصبح طراز مايباخ من ضمن فروع مرسيدس.

وتحولت الشبكة الفريدة والجسم الممتد والفخامة الخارجية وواحد من أفخم التصميمات الداخلية في العمل إلى صيغة رابحة ، خاصة في السوق الصينية.

وقريباً جداً سيصل الجيل الجديد من اس كلاس إلى صالات العرض في أوائل العام المقبل كنموذج 2021.

أما اليوم، فأصدرت الشركة ملكًا فاخرًا جديدًا في مجموعتها انها: مرسيدس مايباخ أس كلاس 2021 Maybach S-Class ، وهي سيارة فاخرة للغاية من كافة النواحي.

وستصل أس كلاس مايباخ الفخمة الى الصالات بحلول منتصف عام 2021 ، حيث ستنضم إلى Maybach GLS المعروضة للبيع.

تتميز Maybach S-Class الجديدة بالكامل بهيكل طويل فريد مقارنةً ب أس كلاس العادية. كما أنها تتميز بشبكة ذات شرائح عمودية مستوحاة من خطوط البدلة والتي أصبحت عنصرًا أساسيًا في سيارات مايباخ الحديثة.

تتميز مرسيدس-مايباخ أس كلاس الجديدة بقاعدة عجلات أطول بمقدار 18 سم (7 بوصات) ، وصولاً الى 3396 ملم (133.7 بوصة) ، مما يوفر بيئة أكثر اتساعًا للركاب الخلفيين مقارنة بسابقتها.

بالنسبة للمشترين الذين يريدون أن تبرز سياراتهم حقًا ، هناك طلاء متوفر بلونين مع خط فاصل مطبق يدويًا. إنها عملية معقدة، حيث يتم تطبيق الطلاء الاختياري ثنائي اللون بخط فاصل يدويًا ، وتستغرق العملية بأكملها ما يصل إلى أسبوع. وهناك 10 مجموعات معروضة من هذه التشكيلة.

التحفة الفنية ستجدها في الداخل، حيث تشبه المقصورة ما قد تجده في أس كلاس العادية ولكن مع ترقيات فاخرة، حيث تستقبل السائق لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.8 بوصة ، أما الجزء الخلفي فهو على مستوى آخر.

حيث استفادت المقاعد الخلفية من قاعدة العجلات الأطول أكثر من غيرها ، وبالتالي حصل الركاب هنا على 5.5 بوصات اضافية من المساحة للأرجل مقارنة اس كلاس العادية.

ويمكن للمقاعد الخلفية أيضًا أن تنحني وتتميز بوسادة ساخنة على مساند الرأس. كما تم تحسين ميزة التدليك بوظيفة خاصة بالساق. وتم تركيب جلد Nappa بشكل قياسي في معظم الأسطح ، بما في ذلك بطانة السقف ، وخيارات الزخرفة الإضافية المتاحة لمن يحتاجون إليها.

وستأتي كل فئات S-Class الجديدة من Maybach بمقعدين تنفيذيين مزدوجين يتميزان بوظيفة تدليك جديدة كما ذكرنا، ومجموعة Chauffeur قياسية. يمكن للركاب الخلفيين ضبط سطح المقعد ومسند الظهر ومسند الساقين لخلق سطح مستلق ومريح للنوم.

و تقدم Maybach باقة Executive Rear Seat Plus المعروضة هنا، حيث الكونسول الوسطي يمتد عبر الكابينة وبين المقاعد الخلفية.

في الخلف ، تم تركيب حاملات أكواب ساخنة ومبردة ، بالإضافة إلى منافذ شحن USB وصينية قابلة للطي لحمل شاشات الكمبيوتر اللوحي في السيارة أو لتكون بمثابة طاولة عمل.

ومن التفاصيل الأخرى المثيرة للاهتمام إضافة موسعات حزام الأمان ، وهي ميزة مخصصة عادةً لطرازات Coupes و Cabriolet. ومع ذلك ، تظهر موسعات حزام الأمان في Maybach S-Class الجديدة بمجرد أن يتعرف نظام MBUX Interior Assist على حركة اليد المقابلة باعتبارها نية للوصول إلى الحزام حيث يقترب ملقط الحزام من اليد للمساعدة في التقاطه.

كما يتيح نظام MBUX Interior Assist إمكانية التحكم بالإيماءات للركاب الخلفيين ، مما يسمح لهم بفتح وإغلاق ستارة الشمس الدوارة وتشغيل مصابيح القراءة. حتى أنه يكتشف متى يصل الراكب الخلفي إلى منطقة محددة من الداخل في الظلام ، ويقوم تلقائيًا بتشغيل ضوء متعدد النقاط لمساعدته على الرؤية بشكل أفضل.

الخيار الأخير الجدير بالذكر هو الأبواب الخلفية التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا. يمكن فتحها من مقعد السائق أو ببساطة باستخدام المفتاح ومتكاملة مع نظام التحذير من النقطة العمياء في السيارة لمنع وقوع حادث مع مرور السيارة أو المشاة أو راكب الدراجة.

تعتبر الأبواب مريحة أيضًا عند فتحها يدويًا ، حيث يمكن فتحها وإغلاقها بقوة دفع خفيفة جداً، حتى عند الصعود الحاد.

لتعزيز الراحة ، يتم استخدام نظام متقدم لإلغاء الضوضاء. لا يعتمد فقط على اكتشاف الأصوات المحيطة لتوليد موجة صوتية معاكسة ، ولكن أيضًا يلغي الضوضاء القادمة من على سطح الطريق.

كما تُستخدم البيانات من ستة مستشعرات تسارع مدمجة مع نظام التعليق لتوليد موجة الصوت المعاكسة ، والتي يتم تشغيلها بعد ذلك عبر نظام الصوت القياسي 4D Burmester في السيارة.

جهاز التعليق عبارة عن نظام تعليق هوائي مع نظام التخميد النشط للتحكم في الجسم من مرسيدس. كانت التكنولوجيا موجودة منذ فترة وهي في الأساس وسيلة للتحكم بمستوى تخميد التعليق في العجلات الفردية ، ونتيجة لذلك ، قيادة مريحة باستخدام الإلكترونيات. ويستخدم النظام أيضاً كاميرا لمسح سطح الطريق ثم ضبط التخميد ليلائم القيادة المريحة.

حيث تسير الليموزين الألمانية الفاخرة الجديدة على نظام تعليق هوائي مطور خصيصًا مع وضع “مايباخ” الخاص بها ، لجعل الرحلة أكثر سلاسة من أس كلاس العادية.

حيث عند تشغيله ، يعمل وضع “Maybach” على ضبط دواسة الوقود للحصول على تسارع لطيف ، ويبدأ في الترس الثاني ، ويحول ناقل الحركة الأوتوماتيكي 9 سرعات إلى عملية أكثر سلاسة. ويتوفر نظام التوجيه الخلفي النشط أيضًا لجعل Maybach S-Class الجديدة أكثر قدرة وأكثر دقة على المنعطفات، مما يجعل العجلات الخلفية تنعطف بزاوية تصل إلى 10 درجات.

تتميز Maybach S-Class أيضًا بوضع قيادة خاص في Maybach والذي يعدل توصيل الطاقة للحصول على أداء أكثر سلاسة. على سبيل المثال ، يتضمن أحد المقاييس البدء في السرعة الثانية.

ميكانيكيا، تم الإعلان عن طراز واحد فقط حتى الآن ، وهو S580 المدعوم بمحرك V-8 مزدوج التوربو سعة 4.0 ليتر ، وإعداد هجين معتدل بقوة 503 أحصنة و 700 نيوتن متر من عزم الدوران.

وأكدت مرسيدس إن محرك V-12 سبيقى في سيارات Maybach أس كلاس وبالتحديد طراز S650 والذي سيستمر في استخدام وحدة التوربو المزدوج بسعة 6.0 لتر بقوة 603 حصان ، وربما يتم دمجها مع نظام الدفع الرباعي أيضًا.

وستحصل الأسواق المختارة أيضًا في المستقبل على نسخة هجينة من سيارة مرسيدس-مايباخ أس كلاس الجديدة ، تتميز بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مقترن بمحرك كهربائي بقوة 503 حصان.

وتتميز سيارة مرسيدس-مايباخ S-Class الجديدة أيضًا بنظام مساعدة السائق (القيادة الذاتية) من المستوى 3 ، والذي سيسمح للسائق برفع يديه عن عجلة القيادة في مواقف مثل الازدحام أو على الطرق السريعة المحددة بمجرد أن يصبح النظام قانونيًا اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2021 .

وسيتم الإعلان عن السعر قبيل إطلاق السيارة الى السوق، حيث من المقرر أن تصل هذه السيارة الفاخرة الى صالات العرض قبل نهاية هذا العام.

المصدر: موقع “ويلز”

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