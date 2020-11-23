خبراء يكشفون الآثار السلبية للتعليم عن بُعد

قال فريق من الخبراء الإيطاليين إنّ التعليم عن بعد الذي لجأت إليه العديد من الدول والحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يبطئ مرحلة نضج الطلاب.

وقال الخبراء إنّ تقديم الدروس عبر الإنترنت يترك تأثيراً سلبياً على نمو الأطفال، ويساعد على زيادة الخلط بين الواقع الحقيقي والافتراضي لدى الشباب المتأثرين بالتكنولوجيا والوسائط الرقمية، الأمر الذي يؤدي لإطالة مرحلة النضج والاستقلالية وتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب.

يذكر أنّ إيطاليا تشهد احتجاجات عديدة على فرض نظام التعليم عن بعد، حيث اعتصم عشرات الطلاب في مدينتي روما وتورينو أمام منازلهم خلال ال 14 يوماً الماضية، مطالبين بإعادة الدوام المدرسي لسابق عهده، وداعين لإيقاف التعليم عن بعد في البلاد.

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