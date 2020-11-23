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خبراء يكشفون الآثار السلبية للتعليم عن بُعد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال فريق من الخبراء الإيطاليين إنّ التعليم عن بعد الذي لجأت إليه العديد من الدول والحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يبطئ مرحلة نضج الطلاب.

وقال الخبراء إنّ تقديم الدروس عبر الإنترنت يترك تأثيراً سلبياً على نمو الأطفال، ويساعد على زيادة الخلط بين الواقع الحقيقي والافتراضي لدى الشباب المتأثرين بالتكنولوجيا والوسائط الرقمية، الأمر الذي يؤدي لإطالة مرحلة النضج والاستقلالية وتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب.

يذكر أنّ إيطاليا تشهد احتجاجات عديدة على فرض نظام التعليم عن بعد، حيث اعتصم عشرات الطلاب في مدينتي روما وتورينو أمام منازلهم خلال ال 14 يوماً الماضية، مطالبين بإعادة الدوام المدرسي لسابق عهده، وداعين لإيقاف التعليم عن بعد في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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