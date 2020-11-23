منوعات

مارفل تستعد لإنتاج الجزء الثالث من فيلم Deadpool

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت شركة مارفل التابعة لشركة ديزني الأمريكية الاستعداد لإنتاج الجزء الثالث من سلسلة أفلام البطل الخارق Deadpool، حيث قامت الشركة بالتعاقد مع الشقيقين ويندي وليزي مولينو لكتابة سيناريو الجزء الجديد.

وتعد هذه الخطوة أول تحرك لشركة ديزني منذ حيازتها شركة فوكس السينمائية العام الماضي وتولي كيف فيج منصب الرئيس التنفيذي لشركة مارفل.

واختارت الشركة الأمريكية الشقيقين مولينو لكتابة السيناريو من بين عدة سيناريوهات قدمها عدد من الكتاب.

وأشارت تسريبات من داخل الشركة الأمريكية إلى أنّ الفيلم سيحافظ على تصنيف للكبار فقط الذي بدأت السلسلة فيه في الجزأين السابقين، ليكون هذا الفيلم أول أفلام مارفل للكبار فقط.

وأكدّت الشركة الأمريكية عدم تعاقدها مع مخرج جديد لإنتاج الجزء الثالث، وقالت إنّ مخرج الجزء الثاني ديفيد ليتش سيحظى بفرصة كبيرة لإنتاج الجزء الجديد في حال سمح جدول أعماله بذلك.

الجدير بالذكر أن بطل السلسلة رايان رينولدز حضر مفاوضات ومناقشات البحث عن كتاب جدد للجزء الثالث، وأعطى رأيه بالسيناريوهات المطروحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك