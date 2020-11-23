مارفل تستعد لإنتاج الجزء الثالث من فيلم Deadpool

بدأت شركة مارفل التابعة لشركة ديزني الأمريكية الاستعداد لإنتاج الجزء الثالث من سلسلة أفلام البطل الخارق Deadpool، حيث قامت الشركة بالتعاقد مع الشقيقين ويندي وليزي مولينو لكتابة سيناريو الجزء الجديد.

وتعد هذه الخطوة أول تحرك لشركة ديزني منذ حيازتها شركة فوكس السينمائية العام الماضي وتولي كيف فيج منصب الرئيس التنفيذي لشركة مارفل.

واختارت الشركة الأمريكية الشقيقين مولينو لكتابة السيناريو من بين عدة سيناريوهات قدمها عدد من الكتاب.

وأشارت تسريبات من داخل الشركة الأمريكية إلى أنّ الفيلم سيحافظ على تصنيف للكبار فقط الذي بدأت السلسلة فيه في الجزأين السابقين، ليكون هذا الفيلم أول أفلام مارفل للكبار فقط.

وأكدّت الشركة الأمريكية عدم تعاقدها مع مخرج جديد لإنتاج الجزء الثالث، وقالت إنّ مخرج الجزء الثاني ديفيد ليتش سيحظى بفرصة كبيرة لإنتاج الجزء الجديد في حال سمح جدول أعماله بذلك.

الجدير بالذكر أن بطل السلسلة رايان رينولدز حضر مفاوضات ومناقشات البحث عن كتاب جدد للجزء الثالث، وأعطى رأيه بالسيناريوهات المطروحة.

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